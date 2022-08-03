«Они пытаются восстановить баланс». Эксперт считает, что «Ювентус» не готов к борьбе за Скудетто

Бывший итальянский футболист Роберто Донадони считает, что «Ювентус» недостаточно силен, чтобы бороться за Скудетто.

Туринский клуб доминировал в Серии А, выиграв 9 чемпионатов подряд, но в последних двух сезонах команде было нелегко, «Интер» и «Милан» оказались сильнее.

«Ювентус» хочет вернуть трофей в конце будущего сезона, Макс Аллегри усилил состав, но и два миланских клуба тоже не сидели сложа руки за время трансферного окна.

Донадони считает, что именно «Интер» и «Милан» разыграют трофей, а «Ювентус» все-еще не готов к борьбе на самом высоком уровне.

«За победу в Скудетто я вижу дуэль между «Миланом» и «Интером». Сейчас они самые сильные и самые организованные команды Италии. Остальным еще есть над чем работать. «Ювентус» доминировал долгие годы, но сейчас у них сложности, они пытаются восстановить баланс. Но клубу нужны более серьезные усиления в атаке и обороне», - цитирует Донадони Calciomercato.