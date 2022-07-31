Агент Фаджиоли поделился последними новостями о будущем полузащитника

После попадания в «Ювентус» в 2015 году, Николо Фаджоли поднимался по карьерной лестнице в клубе. Выступая в Примавере молодой полузащитник привлек к себе внимание и попал в молодежную команду «Юве».При Андреа Пирло Николо дебютировал за основную команду.

В прошлом сезоне 21-летний Фаджоли зарекомендовал себя, как самый талантливый футболист в Серии Б, играя за «Кремонезе» на правах аренды. Николо помог клубу из Ломбардии выйти в Серию А по итогам сезона.

Болельщики «Ювентуса» надеются, что Фаджоли останется в Турине в предстоящем сезоне и станет важной частью команды Макса Аллегри. Однако, ему предстоит серьезная конкуренция в лице Николо Ровеллы и Фабио Миретти.

Контракт Николо Фаджоли с «Юве» истекает в 2023 году, но по информации агента футболиста Андреа Д’амико, обе стороны готовы обсуждать продление.

«Мы уже начали переговоры с «Ювентусом». Мы организовали встречу в конце тура по США, чтобы все обсудить», - подтвердил агент Sky Sport.

«Фаджоли – молодой игрок, который стабильно хорошо себя проявляет. Никто не сомневается в его таланте, но ему нужна регулярная игровая практика, чтобы продолжать прогрессировать. Мы надеемся, что Николо будет играть важную роль в «Юве». Когда ты тренируешься с чемпионами, то многому учишься, но тебе нужно доверие тренера и возможность выйти на поле и продемонстрировать то, чему ты научился».