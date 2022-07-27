«Атлетико» предложил «помощь» «Ювентусу» после травмы Погба

Поль Погба, едва перейдя в «Ювентус», повредил мениск, из-за чего полузащитник может выбыть почти на два месяца. По информации La Gazzetta dello Sport, несмотря на то, что Полю требуется операция, француз ищет способы вылечить травму консервативными методами.

Травма Погба ― настоящий удар для «Ювентуса». Болельщики уже бьют тревогу, полагая, что теперь команда осталась без полузащиты. Возможно, руководство «Юве» решит найти экстренную замену чемпиону мира?

Что ж, согласно информации испанского издания Cadena Ser, мадридский «Атлетико» собирается предложить «Ювентусу» Сауля в качестве временной замены Поля.

27-летний полузащитник провел прошлый сезон в аренде у «Челси», под руковод Томаса Тухеля испанец сыграл в 10-ти матчах. Лондонцы хотели выкупить Сауля у «Атлетико», но полузащитник сделал все, чтобы этого не произошло, даже написал в своих соцсетях о том, как плохо ему пришлось в «Челси».

Если верить испанской прессе, «Атлетико» все же не хочет, чтобы Сауль оставался в команде.

Как вы думаете, сможет ли испанец стать хорошей временной заменой Погба? Есть ли вообще для «Ювентуса» смысл в подобном подписании?

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