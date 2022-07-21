Криштиану Роналду может повлиять на будущее Мораты в «Ювентусе»

Пути Криштиану Роналду и Альваро Мораты неоднократно пересекались по ходу их карьеры.
Нападающие играли вместе в «Мадриде», когда Мората делал свои первые шаги в элитном футболе.
Их сотрудничество прервалось, когда Альваро в первый раз перешел в «Ювентус», где выступал с 2014 по 2016 год, потом он вернулся на «Бернабеу» и через год ушел в «Челси».
В 2020 году Криштиану и Альваро встретились снова, на этот раз в Турине.
Сейчас, когда соглашение по аренде Мораты закончилось, Альваро должен вернуться в «Атлетико», хотя надеялся остаться в «Ювентусе».
Возможно, теперь появился шанс, что желание Мораты осуществится, и в этом важную роль может сыграть Криштиану.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Атлетико» отправит Морату в «Ювентус», если получит Роналду. Португалец хочет покинуть «МЮ» этим летом, чтобы играть в Лиге Чемпионов.
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