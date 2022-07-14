Эмоциональный пост Фаджоли, как реакция на тренировки с Погба

Николо Фаджоли в системе «Ювентуса» с 2015 года, теперь он один из игроков первой команды. Удачная аренда в «Кремонезе» в прошлом сезоне подарила ему шанс проявить себя под руководством Макса Аллегри.

На данный момент Николо вместе с остальными футболистами, в том числе со своим кумиром Полем Погба, проводит предсезонку.

Француз вернулся в «Юве» из «МЮ» и готов начать новый этап в туринском клубе.

До того, как Погба покинул «Ювентус» в 2016 году, он служил вдохновением для многих воспитанников академии клуба. Среди них был Фаджоли.

Николо счастлив тренироваться с чемпионом мира и даже поделился эмоциональным постом в социальных сетях. Он выложил фото с Погба в процессе тренировки, а также селфи с французом, где Фаджоли лет 15.

«С самого детства», - подписал Николо в посте, отметив Погба.