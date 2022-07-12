Фанат «Ювентуса» дал Аарону Рэмзи подписать расторжение контракта, видео стало вирусным

Болельщик «Юве» подколол Аарона Рэмзи, дав ему подписать «расторжение контракта» с клубом.

На видео видно, как валлиец раздает автографы болельщикам, ожидавшим его. Однако, один из листов, на котором он расписался, предприимчивый фанат заранее озаглавил «Расторжение контракта».

Не секрет, что Рэмзи не смог проявить себя в «Ювентусе» после того, как переехал в Турин из «Арсенала» на правах свободного агента летом 2019 года. 31-летний полузащитник вторую половину прошлого сезона провел в аренде в шотландском клубе «Рейнджерс».

В Глазго у него тоже были трудности. Рамзи не смог реализовать пенальти во время финала Лиги Европы, в результате его команда проиграла «Айнтрахту».

Валлийца преследовали травмы с момента перехода в «Ювентус». Он смог сыграть только 70 матчей за Старую Синьору за три сезона.