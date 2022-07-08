Туринская Старушка
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Погба уже летит в Турин, об этом сообщает сам Поль

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Анхель Ди Марии уже прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра, аргентинца встретила толпа восторженных фанатов. Не отстает от Анхеля и Поль Погба, готовый вернуться в «Ювентус» после шести лет разлуки. 

Французский полузащитник уже летит в Турин, о чем он сообщил в своих социальных сетях. Погба опубликовал видео из самолета с хэштегом #PogAlmostBack («Погба почти вернулся» ― прим. ред.).

Ожидается, что Погба подпишет контракт с «Ювентусом» на три года с опцией продления соглашения на год. Предположительно, в Турине Поль будет получать 8 миллионов евро в год, плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

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