Погба уже летит в Турин, об этом сообщает сам Поль

Анхель Ди Марии уже прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра, аргентинца встретила толпа восторженных фанатов. Не отстает от Анхеля и Поль Погба, готовый вернуться в «Ювентус» после шести лет разлуки.

Французский полузащитник уже летит в Турин, о чем он сообщил в своих социальных сетях. Погба опубликовал видео из самолета с хэштегом #PogAlmostBack («Погба почти вернулся» ― прим. ред.).

“See you soon”. Paul Pogba, flying to Turin: he’s arriving in the afternoon in order to complete his comeback to Juventus. ⚪️⚫️🛩 #Juventus



Medical tomorrow and club official statement to follow. Pogba, back to Juventus. ⤵️🎥 pic.twitter.com/7nCx065SRc