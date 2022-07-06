В сети снова стало популярным видео с реакцией Роналду после вылета из ЛЧ с «Юве»

Реакция Криштиану Роналду после того, как он вылетел из Лиги чемпионов с «Юве», снова стала популярной в соц сетях после того, как появились новости о его возможном уходе из «МЮ».
Португалец попросился уйти, если ему поступит «хорошее предложение».
«Красные дьяволы» непреклонны в том, что он «не продается», несмотря на то, что португалец пропустил два дня тренировок по «семейным причинам».
Роналду совершил сенсационное возвращение в «Юнайтед» прошлым летом из «Ювентуса», спустя 12 лет после того, как он перешел в «Реал».
Несмотря на свое возвращение, он не смог вдохновить на успех команду, им не удалось выйти в ЛЧ. Поскольку «Юнайтед» суждено провести сезон в Лиге Европы , Роналду надеется двигаться дальше, поскольку он хочет быть в главном турнире Европы.
Теперь всплыли кадры реакции Роналду на шокирующий вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов 2021 года, они были нокаутированы «Порту».
Реакция Роналду в раздевалке была снята в рамках документального сериала Amazon «Все или ничего», который следил.
Когда Роналду вошел в раздевалку после поражения, он выглядел удрученным. Он сел на свое место, положил руки на голову и начал плакать. Затем его утешил сотрудник «Ювентуса».
This is how much the UCL means to him. It’s understandable if he leaves. 💔pic.twitter.com/ySVbaG38X2— CristianoXtra (@CristianoXtra_) July 4, 2022
Несмотря на то, что он был пятикратным победителем Лиги чемпионов и лучшим бомбардиром турнира, он по-прежнему более чем когда-либо жаждет снова выиграть трофей.
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