В сети снова стало популярным видео с реакцией Роналду после вылета из ЛЧ с «Юве»

Реакция Криштиану Роналду после того, как он вылетел из Лиги чемпионов с «Юве», снова стала популярной в соц сетях после того, как появились новости о его возможном уходе из «МЮ».

«Красные дьяволы» непреклонны в том, что он «не продается», несмотря на то, что португалец пропустил два дня тренировок по «семейным причинам».

Роналду совершил сенсационное возвращение в «Юнайтед» прошлым летом из «Ювентуса», спустя 12 лет после того, как он перешел в «Реал».

Несмотря на свое возвращение, он не смог вдохновить на успех команду, им не удалось выйти в ЛЧ. Поскольку «Юнайтед» суждено провести сезон в Лиге Европы , Роналду надеется двигаться дальше, поскольку он хочет быть в главном турнире Европы.

Теперь всплыли кадры реакции Роналду на шокирующий вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов 2021 года, они были нокаутированы «Порту».

Реакция Роналду в раздевалке была снята в рамках документального сериала Amazon «Все или ничего», который следил.