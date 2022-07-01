Туринская Старушка
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4 ушли, 6 пришли: как будет выглядеть состав «Ювентуса» после летнего трансферного окна

Альваро Мората Альваро Мората
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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Пауло Дибала Пауло Дибала
Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Федерико Бернардески Федерико Бернардески
Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Этим летом у некоторых игроков «Юве» закончился контракт, при этом несколько футболистов возвращаются в Турин из аренды, не будем забывать о том, что «Ювентус» практически закрыл вопрос о приобретении Погба и Ди Марии. 

А вот, как будет выглядеть «Юве» с учетом всех ушедших и пришедших игроков.  

Четверо ушедших  

Кьеллини, Дибала, Мората и Бернардески покинули клуб, так как их контракты с «Юве» закончились.

Два приобретения

Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" – 0:2. Лига чемпионов, 1/8 финала. Ди Мария отомстил "МЮ", обзор СМИ. Спорт-Экспресс

Судя по всему, вопрос с бесплатными трансферами Поля Погба и Анхеля Ди Марии можно считать закрытым. Фанатам «Ювентуса» осталось лишь дождаться официального объявления. 

Четыре возвращения из аренды 

Несколько футболистов возвращаются в «Ювентус» из аренды. ― Пьяца («Турин»), Фаджоли («Кремонезе»), Гатти («Фрозиноне»), Рэмзи («Рейнджерс»).

Не будем забывать об игроках, которые пока официально не сменили клубную прописку 

Шченсны, Пинсольо, Перин, Де Винтер, Данило, Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Ругани, Алекс Сандро, Пеллегрини, Рабьо, Артур, Локателли, Закария, Маккенни, Миретти, Кин, Кайо Жорже, Влахович, Кьеза.

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