В «Ювентусе» готовы к тому, что де Лигт уйдет. Игрок подал запрос на трансфер

«Ливерпуль» и «Челси» готовы заплатить за Маттейса де Лигта 100 миллионов.

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене признался Tuttosport , что «невозможно удержать игрока, который хочет уйти». Эта новость появилась через несколько дней после того, как голландец, как сообщается, подал запрос на трансфер.

22-летний игрок был одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке, когда «Юве» подписал его из «Аякса» за 85 миллионов евро в 2019 году.

Он остается одним из самых талантливых центральных защитников Европы, но падение результатов самого «Ювентуса» и не совсем подходящий де Лигту чемпионат Италии сильно усложнили карьеру голландцу - «Старая синьора» отстала от первого места Серии А более чем на 10 очков во втором сезоне подряд.

Несмотря на это, «Челси» и «Ливерпуль», представляющие более подходящую де Лигту АПЛ, крайне заинтересованы в защитнике - у голландского защитника в контракте есть пункт об отступных на сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов.

«Ливерпуль» давно следит за де Лигтом – в сборной он играет с лидером обороны «красных» Вирджила Ван Дейком.

За «Челси» же говорит тот факт, что «синие» могут гарантировать Маттейсу место в основе после ухода Рюдигера.