Дибала, Мората и Бернардески покидают «Ювентус» по разным причинам. Клуб прощается с игроками

«Ювентус» подтвердил уход из команды Пауло Дибалы, Федерико Бернардески и Альваро Мораты. Они покидают клуб по разным причинам.

Контракты Дибалы и Бернардески закончились сегодня, а Мората уходит после окончания двухлетнего срока аренды. Альваро вернется в «Атлетико», у него еще год по контракту с мадридским клубом. «Ювентус» мог выкупить его, но 35 млн евро – слишком большая сумма для туринцев, заплативших 20 млн за аренду футболиста. Гиганты Серии А пытались договориться с «Атлетико» о снижении требований на протяжении нескольких месяцев, но достичь соглашения не удалось.

Пауло Дибала стал свободным агентом, но информация о его новом клубе пока не подтверждена. Велись активные переговоры с «Интером», но сейчас они на паузе из-за возвращения Лукаку. Миланский клуб должен продать двух нападающих, чтобы позволить себе Дибалу.

Федерико Бернардески покидает «Ювентус» спустя пять лет, он переехал в Турин из «Фиорентины» за 40 млн евро. Были разговоры о его переходе в «Наполи», но пока соглашения с клубом нет.

«Ювентус» благодарит Дибалу

«Он прибыл в Турин молодым и многообещающим талантом, сейчас он прощается с «Юве», унося с собой богатый опыт, который сделал его чемпионом.

За семь лет в черно-белой футболке Пауло сыграл 293 матча, забил 115 голов и отдал 45 ассистов, завоевав 12 трофеев. Теперь его карьера продолжится за пределами Турина.

Цифры Пауло говорят о том, какую историю он пережил в «Ювентусе». Пауло – девятый среди лучших бомбардиров за всю историю клуба, десятый лучший бомбардир Серии А и третий лучший бомбардир «Ювентуса» в Лиге Чемпионов с 18 голами. Говоря о голах, именно Дибала забивал чаще других на домашнем стадионе «Юве» (68), и именно он забил больше всего голов из-за пределов штрафной в Серии А (25).

Семь лет совместной жизни были наполнены не только голами и победами, но и ярким мастерством, незабываемыми ночами и выступлениями высочайшего качества.

За все это мы вечно будем благодарны ему.

Удачи, Пауло!»

«Ювентус» благодарит Морату

«Приключение Альваро Мораты в «Ювентусе» подошло к концу. Испанский нападающий «Атлетико» покидает «Ювентус» после двух лет аренды.

Связь между Альваро и «Ювентусом» родилась в 2014 году и привела к двум победам в Серии А, двум Кубкам Италии и Суперкубку Италии, а также к финалам Лиги Чемпионов в Берлине в 2015 году. Такие крепкие отношения не могли разрушиться, даже когда дороги «Ювентуса» и Альваро разошлись 21 июня 2016 года.

Четыре года спустя для Альваро началось второе приключение в «Ювентусе». И если в первый раз он пришел в клуб еще мальчишкой, то во второй – уже опытным игроком, готовым встретиться с прошлым, которое не было забыто и пережить невероятные моменты в «Юве».

Первый сезон Альваро во время второго этапа в Турине закончился 20 голами и двумя победами в Кубке и Суперкубке Италии. Альваро отдавал себя без остатка в каждом матче и на каждой тренировке, он был готов помочь команде в любое время. В этом сезоне Альваро забил еще 12 голов, а в целом 59 за все время в «Ювентусе». Его последний гол запомнится надолго – прекрасное завершение на «Альянц Стэдиум» в матче с «Лацио» 16 мая, его последнее появление на поле в черно-белой футболке.

Удачи тебе в будущем, Альваро! Спасибо за все!».

«Ювентус» благодарит Беранрдески

«Пути Федерико Бернардески и «Ювенутса» расходятся спустя пять сезонов, трех побед в Серии А, двух Кубков и Суперкубков Италии.

Победитель Евро 2021 в составе сборной Италии, Федерико всегда проявлял самоотверженность в черно-белой футболке, его статистика подтверждает это. За годы проведенные в Турине, Федерико в каждом сезоне сыграл как минимум по 30 матчей – это показывает, насколько важен он был для команды.

Федерико Бернардески провел 183 матча, забил 12 голов и сделал 20 результативных передач за 8735 минут игрового времени за эти пять лет. С тех пор, как он прибыл в Турин в сезоне 2017\18, Федерико сыграл 134 матча в Серии А, его опережают только Хуан Куадрадо (135), Алекс Сандро (140) и Пауло Дибала (145) за данный период времени.

Сегодня история «Ювентуса» и Федерико заканчивается. Мы благодарим тебя, Федерико и желаем удачи в будущем».