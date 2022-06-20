«Ювентус» рассматривает нападающего «Интера» в качестве дублера Влаховича

«Ювентус» связывают с трансфером Эдина Джеко спустя всего один сезон, который он провел в «Интере», перейдя в миланский клуб из «Ромы».

Джеко был на примете у «Ювентуса» на протяжении нескольких сезонов, пока он выступал за «Рому».

Однако, «Интер» опередил «Юве» и прошлым летом, после продажи Ромелу Лукаку, подписал Джеко.

Интересно, что бельгиец может вернуться на «Сан-Сиро» на правах аренды, именно поэтому будущее Джеко под вопросом.

Tuttomercatoweb сообщает, что Джеко может уйти из «Интера» этим летом, если возвращение Лукаку состоится, а «Юве» готов принять его в свою команду.

Туринский клуб хочет видеть у себя опытного нападающего, чтобы прикрывать Душана Влаховича, и Джеко определенно подходит.