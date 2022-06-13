Туринская Старушка
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Кьеллини летит в Лос-Анджелес: он сам намекнул на это в твиттере

Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
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Новость витала в воздухе уже долгое время, но недавно  назад пришло почти официальное подтверждение: Джорджо Кьеллини скоро станет новым игроком ФК «Лос-Анджелес».

Бывший капитан «Ювентуса» подпишет контракт на один год с клубом МЛС, а затем, возможно, вернется в Турин, чтобы присоединиться к руководству «Ювентуса».

Подтверждение исходит от самого игрока, который прокомментировал пост американского клуба таким эмодзи: «👀».

Кьеллини покинул «Ювентус» после 561 официального матча и 36 голов за 17 сезонов.

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