Кьеллини летит в Лос-Анджелес: он сам намекнул на это в твиттере

Новость витала в воздухе уже долгое время, но недавно назад пришло почти официальное подтверждение: Джорджо Кьеллини скоро станет новым игроком ФК «Лос-Анджелес».

Бывший капитан «Ювентуса» подпишет контракт на один год с клубом МЛС, а затем, возможно, вернется в Турин, чтобы присоединиться к руководству «Ювентуса».

Подтверждение исходит от самого игрока, который прокомментировал пост американского клуба таким эмодзи: «👀». 👀 — Giorgio Chiellini (@chiellini) June 12, 2022

Кьеллини покинул «Ювентус» после 561 официального матча и 36 голов за 17 сезонов.