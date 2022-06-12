Кьеллини скучает по сборной Италии. Выложил грустное фото с сумкой

Он добавил грустный смайлик и сердечко. Бывший капитан грустит по сборной, в которой играл 17 лет.

Болельщики в комментариях растрогались:

«Всегда в сердце Джорджио! ❤».

«Просто до свидания».

«Буду скучать по капитану».

«Чемпион, герой, большое сердце, пример, профессионал, настоящий капитан, лидер. Нам будет не хватать вас и в раздевалке. Возвращайтесь, вы должны восстановить командный дух, который был там. Буффон Бонуччи, Бардзальи, Кьеллини, Пирло и Маркизио».