Кьеллини скучает по сборной Италии. Выложил грустное фото с сумкой

Джорджио Кьеллини выложил фото с сумкой сборной Италии.
Он добавил грустный смайлик и сердечко. Бывший капитан грустит по сборной, в которой играл 17 лет.
🤍🖤😢 pic.twitter.com/dIKT1KQgMp— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 12, 2022
Болельщики в комментариях растрогались:
«Всегда в сердце Джорджио! ❤».
«Просто до свидания».
«Буду скучать по капитану».
«Чемпион, герой, большое сердце, пример, профессионал, настоящий капитан, лидер. Нам будет не хватать вас и в раздевалке. Возвращайтесь, вы должны восстановить командный дух, который был там. Буффон Бонуччи, Бардзальи, Кьеллини, Пирло и Маркизио».
«Будь сильным, Кинг-Конг».
А один болельщик показал свою шикарную татуировку:
Следующий пункт назначения Кьеллини – США. Он перейдет в «Лос-Анджелес».
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