Туринская Старушка
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Кьеллини скучает по сборной Италии. Выложил грустное фото с сумкой

Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
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Джорджио Кьеллини выложил фото с сумкой сборной Италии.

Он добавил грустный смайлик и сердечко. Бывший капитан грустит по сборной, в которой играл 17 лет.

Болельщики в комментариях растрогались:

«Всегда в сердце Джорджио! ❤».

«Просто до свидания».

«Буду скучать по капитану».

«Чемпион, герой, большое сердце, пример, профессионал, настоящий капитан, лидер. Нам будет не хватать вас и в раздевалке. Возвращайтесь, вы должны восстановить командный дух, который был там. Буффон Бонуччи, Бардзальи, Кьеллини, Пирло и Маркизио».

«Будь сильным, Кинг-Конг».

А один болельщик показал свою шикарную татуировку:

Следующий пункт назначения Кьеллини – США. Он перейдет в «Лос-Анджелес».

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