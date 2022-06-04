Ветеран Серии А – кандидат на замену Альваро Мораты в «Ювентусе»

«Ювентус» хочет строить свою команду вокруг Душана Влаховича и Федерико Кьезы, в то время как будущее их товарищей остается под вопросом.

Например, Альваро Мората провел два последних сезона в Турине на правах аренды, вопросы с «Атлетико» о его дальнейшей судьбе еще не решены.

«Юве» предложил 20 млн евро за услуги Мораты, но «Атлетико» хочет получить 35 млн. Туринский клуб не готов заплатить такую сумму.

По информации ilBianconero, «Ювентус» ищет варианты замены Мораты, и внимание клуба привлек Луис Муриэль. Колумбиец имеет огромный опыт выступлений в Серии А, он представлял «Удинезе», «Лечче», «Сампдорию» и «Фиорентину».

31-летний футболист выступает за «Аталанту» с 2021 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов в Серии А и сделал столько же ассистов за 27 матчей.