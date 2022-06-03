Туринская Старушка
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Бастиан Швайнштайгер выразил восхищение Джорджио Кьеллини

Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер
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Легенда немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер отдал дань уважения экс-защитнику "Ювентуса" и сборной Италии Джорджио Кьеллини в преддверии матч Лиги наций между сборными Италии и Германии."Ни для кого не секрет, что я всегда был большим поклонником Джорджио Кьеллини. Он настоящий лидер и невероятно хороший защитник, при этом, никогда не пытавшийся выставить себя на передний план. Матч со сборной Аргентины стал последним для него в футболке сборной. Невероятный игрок, невероятная карьера. Всего наилучшего!".

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