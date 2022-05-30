Туринская Старушка
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Сиссоко назвал игрока, которым «Ювентус» должен заменить Морату

Ювентус Ювентус
Мохамед Сиссоко Мохамед Сиссоко
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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Мохамед Сиссоко призвал свой бывший клуб «Ювентус» подписать этим летом Виктора Осимхена из «Наполи».

«Старая синьора» готова позволить Мойзе Киану, Пауло Дибале и Альваро Морате покинуть клуб этим летом, оставив в атаке только Федерико Кьезу и Душана Влаховича.

 

На вопрос о том, кем «Юве» должен усилить атаку, Сиссоко дал однозначный ответ.

 

«Без сомнения, Виктор Осимхен», — сказал Сиссоко Il Bianconero.

 

«Он подходящий игрок для «Ювентуса», есть и другие молодые и сильные футболисты, но Осимхен – сокрушителен».

 

«Я надеюсь, что «Ювентус» подпишет сильного игрока и станет чемпионом».

 

Считаете ли вы, что Влахович и Осимхен смогут показать свой лучший футбол, играя вместе, или может возникнуть нездоровое соперничество?

 

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