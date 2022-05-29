«Ювентус» внимательно следит за победителем Лиги Европы

Со следующего сезона «Ювентус» будет формировать команду вокруг своего звездного бомбардира Душана Влаховича.

После ухода Пауло Дибалы Аллегри, вероятно, остановится на расстановке 4-3-3 с двумя вингерами, поддерживающими сербского нападающего.

Анхель Ди Мария может подписать контракт с туринским клубом, La Gazzetta dello Sport также сообщает, что Филип Костич стал приоритетом для усиления флангов «Юве».

Источник считает, что вингер «Айнтрахта» из Франкфурта мог бы идеально подойти на эту роль. Прежде всего, он должен быстро наладить контакт со своим соотечественником Влаховичем.

Контракт вингера с победителями Лиги Европы истекает в 2023 году, поэтому он может быть доступен по относительно низкой цене в 15 миллионов евро. 29-летний игрок в настоящее время зарабатывает 2,5 миллиона за сезон.

Кроме того, Костич может действовать на различных позициях на левом фланге. Хотя он в первую очередь вингер, в прошлом он играл и на позиции левого защитника.

В этом сезоне серб забил четыре гола и сделал девять результативных передач в 31 матче Бундеслиги, а также забил три гола и отдал шесть результативных передач на пути к триумфу в Лиге Европы.