Кьеллини назвал Златана своим лучшим противником

Покидающий «Ювентус» Джорджио Кьеллини рассказал, что Златан Ибрагимович является его «лучшим противником» в футболе. Оба игрока – ветераны высшего итальянского дивизиона.

Кьеллини 37 лет, а шведу 40, ранее они вместе играли в «Ювентусе».

Выступая в Государственном институте высшего образования Никколини Палли в Ливорно, Кьеллини сказал: «Моим лучшим противником был Ибрагимович. Для того, чтобы заставить себя уважать, как только я приехал в Турин, я должен был показать, что я не боюсь, у меня были и остаются очень хорошие отношения с ним. На поле мы никогда не щадили себя, но за его пределами всегда было большое уважение, и я счастлив, что в 40 лет он все еще может сказать свое слово».