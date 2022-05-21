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«Ювентус» готовится к жизни без Кьеллини: в списке Арривабене есть фаворит на замену

Никола Миленкович Никола Миленкович
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Согласно La Repubblica, «Ювентус» попытается усилить свою оборону после ухода Джорджио Кьеллини.

«Юве» нацелился на Николу Миленковича, сербского центрального защитника, который, вероятно, покинет «Фиорентину», его контракт истекает в июне 2023 года.

Фактически серб может покинуть свой клуб за менее чем за 20 миллионов евро, согласившись на зарплату от 2 до 2,5 миллионов евро.

Миленкович был бы козырем  для Аллегри, поскольку он может играть как в центре защиты из 4 человек, так и на позиции правого защитника в защите из 3 человек.

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