«Ювентус» готовится к жизни без Кьеллини: в списке Арривабене есть фаворит на замену

Согласно La Repubblica, «Ювентус» попытается усилить свою оборону после ухода Джорджио Кьеллини.

«Юве» нацелился на Николу Миленковича, сербского центрального защитника, который, вероятно, покинет «Фиорентину», его контракт истекает в июне 2023 года.

Фактически серб может покинуть свой клуб за менее чем за 20 миллионов евро, согласившись на зарплату от 2 до 2,5 миллионов евро.

Миленкович был бы козырем для Аллегри, поскольку он может играть как в центре защиты из 4 человек, так и на позиции правого защитника в защите из 3 человек.