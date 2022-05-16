«Потеря такого игрока многое значит», — Бардзальи прокомментировал решение Кьеллини уйти из «Ювентуса»

Андреа Бардзальи прокомментировал уход Джорджио Кьеллини и признал, что «Ювентус» потеряет ключевого игрока.

Кьеллини прекратит свое 17-летнее сотрудничество с Бьянконери по завершении этого сезона, хотя у него все еще есть контракт с клубом до 2023 года.

Бардзальи сказал Tutto Sport: «Потеря такого игрока очень много значит. Если клуб покинет Джорджио, останется Леонардо Бонуччи. Есть еще два-три игрока… но нет итальянского характера, нет глубины, особенно от тех, кто рассказывает вам о мире «Ювентуса».

«Многое теряется с человеческой точки зрения, помимо игрока. Кьеллини – настоящий лидер команды, его сложно будет заменить».