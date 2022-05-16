Аллегри назвал имя будущего капитана «Ювентуса»

Макс Аллегри подтвердил, что Леонардо Бонуччи станет капитаном «Ювентуса» в следующем сезоне, поскольку клуб прощается с Джорджио Кьеллини и Пауло Дибалой.

Оба игрока пока опережают защитника в иерархии лидеров клуба.

Кьеллини покидает «Юве» после 17 лет, а Дибала станет свободным агентом в конце этого сезона, и ожидается, что он перейдет в другой клуб. Таким образом, у «Ювентуса» будет новый лидер.

Выступая перед игрой своей команды против «Лацио», Аллегри подтвердил, что Бонуччи — следующий в очереди, кто будет носить капитанскую повязку клуба.

Он сказал Tutto Sport: «Кто будет капитаном в следующем году? По иерархии – это Бонуччи».