Туринская Старушка
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Аллегри назвал имя будущего капитана «Ювентуса»

Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Ювентус Ювентус
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Макс Аллегри подтвердил, что Леонардо Бонуччи станет капитаном «Ювентуса» в следующем сезоне, поскольку клуб прощается с Джорджио Кьеллини и Пауло Дибалой.

Оба игрока пока опережают защитника в иерархии лидеров клуба.

Кьеллини покидает «Юве» после 17 лет, а Дибала станет свободным агентом в конце этого сезона, и ожидается, что он перейдет в другой клуб. Таким образом, у «Ювентуса» будет новый лидер.

Выступая перед игрой своей команды против «Лацио», Аллегри подтвердил, что Бонуччи — следующий в очереди, кто будет носить капитанскую повязку клуба.

Он сказал Tutto Sport: «Кто будет капитаном в следующем году? По иерархии – это Бонуччи».

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