«Ювентус» предлагает Фаджоли в обмен на Милинковича-Савича

За семь лет в итальянской столице Сергей Милинкович-Савич медленно, но верно превратился в одного из самых совершенных полузащитников в мире. Этим летом серб наконец сможет покинуть гнездо и найти себе новый клуб.

«Ювентус» активно ищет на рынке нового игрока, который может повысить качество в центре поля, и уже довольно давно внимательно следит за 27-летним футболистом.

Как сообщает Sportmediaset, президент «Лацио» Клаудио Лотито установил цену за Милинковича-Савича в 80 миллионов евро. Он надеется, что между такими клубами, как «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», начнется война торгов.

Источник добавляет, что бьянконери надеются снизить цену, предложив взамен услуги юного футболиста. После того, как Николо Фаджиоли привел «Кремонезе» к историческому продвижению в Серии А, он заработал себе достойную репутацию. 21-летний футболист вернется в Турин, но его дальнейшая карьера остается неизвестной.

В сообщении утверждается, что «Ювентус» добавит в пакет молодого полузащитника, предложив его услуги плюс 40 миллионов в обмен на серба.

Источник также упоминает, что нынешний босс «Лацио» Маурицио Сарри всегда был поклонником Фаджоли и может одобрить сделку.