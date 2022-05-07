Бонуччи просил заменить Миретти? Вот что произошло на самом деле

После небольшого отрыва от «Дженоа» Макс Аллегри решил дать отдых своим самым важным звездам в преддверии финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером», который состоится на стадионе «Олимпико» в следующую среду.

Тем не менее, некоторые из этих решений имели неприятные последствия в конце матча, «Дженоа» совершила потрясающий камбэк и получила три чрезвычайно важных очка в своем стремлении к выживанию.

В одной из пяти замен тренер убрал с поля Фабио Миретти, выпустив Федерико Бернардески на 74-й минуте. После этого заметно пострадал центр поля.

Тем не менее, это конкретное изменение также вызвало споры среди болельщиков, поскольку, как сообщается, Леонардо Бонуччи попросил тренерский штаб убрать юного футболиста. Некоторые даже дошли до того, что заявили, что победитель Евро-2020 обладает некоторой властью принимать решения.

Но, как объясняет ilBianconero, защитник всего лишь сказал тренеру, что его молодой товарищ по команде страдает от судороги.