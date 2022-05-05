Бернардески может остаться в «Ювентусом»

В последние недели ходили разговоры об «окончательном» решении «Ювентуса» не продлевать контракт Федерико Бернардески, срок действия которого истекает 30 июня 2022 года.

Однако, как пишет Tuttosport, после встречи с агентом Федерико Пасторелло, дискуссия о продлении соглашения с футболистом вновь открыта.

Переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» проходят в теплой атмосфере, оптимизм растет.

Очевидно, Бернардески придется снизить свою зарплату, так как 4 миллиона в год клуб не готов ему предоставить.