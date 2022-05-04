Зеедорф удивлен результатами «Ювентуса» в конце сезона

Бывший полузащитник Серии А Кларенс Зеедорф рассказал, что ожидал, что «Ювентус» будет ближе к вершине турнирной таблицы в начале этого сезона.

«Бьянконери» неплохо выступили под руководством Андреа Пирло и выиграли два трофея, несмотря на то, что в прошлом сезоне у них были проблемы в лиге.

Вернувшийся Макс Аллегри должен был добиться большего, но произошло обратное.

«Ювентус» не участвует в чемпионской гонке. Они проиграли Суперкубок Италии и теперь сыграют с миланским «Интером» в финале Кубка Италии.

Подопечные Макса Аллегри обеспечили себе место в Лиге чемпионов следующего сезона, но Зеедорф говорит, что ожидал, что они будут в лучшем положении на этом этапе.

«Серия А? В начале сезона я сказал, что это будет более соревновательный турнир, чем в предыдущие годы. Я думал, что «Ювентус» и «Наполи» останутся на вершине, но они сделали недостаточно, даже «Рома» и «Лацио» могли набрать больше очков».