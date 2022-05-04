Клуб Лиги Европы определился с будущим арендованного игрока «Ювентуса»

«Ювентусу» придется искать новый клуб для Аарона Рэмзи в конце этого сезона после того, как «Глазго Рейнджерс» решили, что не оставят его.

Полузащитнику было непросто в «Ювентусе» из-за травм, которые не позволяли ему играть стабильно. Это вынудило «Бьянконери» строить свою команду вокруг других игроков и отправить его в аренду.

Рэмзи продолжает бороться со своей физической формой в составе шотландских чемпионов. «Бьянконери» надеялись, что он произведет впечатление на свою нынешний клуб, и «Рэйнджерс» выкупит его.

Однако Calciomercato утверждает, что у шотландского клуба таких намерений нет.

Полузащитник проводит там последние недели и возвращается в Турин.