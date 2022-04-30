Фабио Капелло оценивает игрока - потенциальную замену Дибале в «Ювентусе»

Фабио Капелло сравнил Джакомо Распадори с Пауло Дибалой на фоне сообщений о том, что «Ювентус» хочет подписать его.

22-летний игрок становится одним из лучших форвардов Италии и является целью «бьянконери».

Дибала покидает клуб спустя семь лет, и отчасти это связано с тем, что он утратил некоторые способности, которые сделали его одним из величайших игроков, когда-либо носивших «черно-белую» футболку.

В то время как аргентинец приближается к закату своей карьеры, Распадори только начинает, и, по словам Капелло, игрок «Сассуоло» обладает некоторыми качествами форварда «Ювентуса».

75-летний специалист сказал La Gazzetta Dello Sport: «Он молод, у него есть талант, замечательное видение игры и он знает, как попасть в штрафную. Плюс он динамичен, чего сейчас не хватает Дибале».

«Но нам нужно посмотреть, достаточно ли у него характера, чтобы носить футболку «Ювентуса». У него большой потенциал».