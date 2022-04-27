«Продавал наркотики и попрошайничал»: шокирующее признание Патриса Эвра

«До того, как я стал футболистом, я занимался тремя вещами: продажей наркотиков, попрошайничеством у магазинов и продажей телевизоров. Одна из этих трех вещей — ложь, потому что я никогда не продавал телевизоры. Да, мне было 13 лет, и я не лгу».

«Иногда ночью мы лезли в мусорные баки, когда из Макдональдса выбрасывали холодные гамбургеры. Когда отец ушел из семьи, все стало напоминать хаос».

«Меня спас футбол: я приехала в Италию, когда мне было 17. Помню, когда мы приехали, нас накормили. Потом я пошел в свою комнату и позвонила маме: «Мама, здесь как в раю. Люди подают нам еду: две вилки с одной стороны, два ножа с другой. Это мое лучшее воспоминание в жизни», – говорит Патрис Эвра в эпизоде ​​»BBC Freeze The Fear».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» рассказал несколько действительно неожиданных историй из своего детства.

Затем Эвра стал одним из сильнейших защитников , выиграл множество трофеев в футболке «красных дьяволов», а также 2 скудетти, 2 Кубка Италии и 1 Суперкубок Италии в черно-белой футболке, которую он носил с 2014 по 2017 год.