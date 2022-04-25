«Ювентус» готов отдать Маккенни, чтобы сохранить Морату

«Ювентус» по-прежнему стремится сохранить Альваро Морату после окончания этого сезона, поскольку он становится ключевым игроком команды.

Последние два сезона испанец провел в аренде на «Альянц Стэдиум».

Он не забивает много голов, но он может быть отличной поддержкой для других нападающих и был эффективен в тройке с Душаном Влаховичем и Пауло Дибалой.

Хотя последний покидает клуб, «Юве» сэкономит деньги, подписав только одного нападающего, если сможет сохранить Морату.

Поскольку «Атлетико» отказывается предоставить «Юве» скидку, они теперь хотят добавить игрока к своей заявке.

Todofichajes утверждает, что «Юве» добавит Уэстона Маккенни к своему предложению по нападающему, чтобы побудить «Атлетико» рассмотреть их предложение.