Полузащитник «Сассуоло» вспоминает памятную встречу с Клаудио Маркизио

В этом сезоне Давиде Фраттези зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников Серии А.

22-летний футболист развивался в молодежной команде «Ромы», прежде чем перейти в «Сассуоло». Однако за последние несколько лет его неоднократно отправляли в аренду в команды Серии B.

Но после перехода Мануэля Локателли в «Ювентус», «Нероверди», наконец, дали молодому итальянцу шанс, и он доказывал свое мастерство.

Бывший игрок «Эмполи» и «Монцы» забил четыре гола в этом сезоне, но самым запоминающимся из них остается гол против «бьянконери» во время победы «Сассуоло» со счетом 2:1 на стадионе «Альянц».

В преддверии ответного матча в понедельник Фраттези объяснил, почему для него так много значило забить «Ювентусу».

«Первое, что приходит мне на ум, когда я думаю о «Ювентусе»— это мой гол, победа на стадионе «Альянц» и мысли о моем дедушке Кармине, который был преданным фанатом «Бьянконери». Этот гол был моей самой большой эмоцией на поле», — сказал игрок «Сассуоло» в интервью Tuttosport.

Фраттези также помнит свою первую встречу со своим кумиром Клаудио Маркизио, когда он был еще в «Роме».

«Меня вызвали в первую команду «Ромы», мы поехали на разминку, и игроки «Ювентуса» сделали то же самое. Маркизио был среди них. Моя бабушка Стефания годами делала для меня коллажи из моих и его фотографий, говоря мне: «Ты похож на него». Я ответил, что она сказала это, потому что любит меня».

«Я пошел попросить у него футболку. Это были сильные эмоции, я был игроком только юношеской команды, но Маркизио сразу сказал мне, что в конце игры отдаст мне футболку».

«После финального свистка, несмотря на поражение, он сразу подошел ко мне. Я не знал, что делать. Я думал, что он не захочет мою майку, но вместо этого он попросил ее».

«С тех пор мы поддерживали связь. Людей такой глубины в футболе редко встретишь. Мы все знаем его, как игрока. Я немного вижу в нем себя, есть что-то похожее».

«Я также обнаружил, что мы оба провели год в «Эмполи», но, конечно же, мне нужно продолжать работать, и много. Он сделал отличную карьеру карьеру, был одним из сильнейших итальянских полузащитников. Я должен работать, чтобы однажды попытаться подражать ему», — заключил Давиде Фраттези.