Стоит ли гол Бернардески продления? Будущее футболиста в «Ювентусе» еще не определено

Федерико Бернардески был одним из главных героев вчерашней победы на Кубке Италии над «Фиорентиной», которая дала «бьянконери» выход в финал, который состоится 11 мая против «Интера».

Как сообщает TuttoSport, «20» номер «Ювентуса» надеется возобновить переговоры с руководством о продлении контракта: Бернардески никогда не скрывал, что по-прежнему хочет остаться в Турине.

Также вчера вечером в послематчевом интервью Федерико кратко рассказал о своем будущем, отправив сообщение «Ювентусу»: «Прощальный гол? Нужно завершить сезон, перед нами важные цели, а потом посмотрим».

К Бернардески есть интерес других клубов, но ничего определенного.

Бернардески готов урезать свою зарплату в 4 миллиона евро, чтобы остаться в «Ювентусе», но теперь мяч теперь переходит к руководству «Ювентуса». Последнее предложение было 2,5 евро в год.