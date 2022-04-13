Роберто Карлос призывает топ-клубы сделать ставку на Дибалу

Легенда бразильского футбола и мадридского «Реала» Роберто Карлос призвал лучшие клубы мира начать борьбу за Пауло Дибалу.

Летом нападающий покинет «Альянц Стэдиум» в качестве свободного агента после того, как не смог договориться с «Ювентусом» о новом соглашении.

Дибала находится в клубе с 2015 года, и он должен был стать его главным игроком после ухода Криштиану Роналду летом.

Однако в этом сезоне Дибалу преследовали травмы, и он не смог оказать влияние, которого хотел клуб.

Это вынудило «Юве» подписать Душана Влаховича в январе, и теперь серб является ключевым игроком клуба.

Дибала может свободно общаться с иностранными клубами и даже может подписать с ними предварительный контракт до окончания этого сезона.

Тем не менее, кажется, что недостаточно клубов заинтересованы в его подписи, что ставит Роберто Карлоса в тупик.

«Пауло Дибала — игрок мирового класса», - бразилец сообщил DAZN.

«Лучшие команды должны сделать на него ставку, но вы не знаете, что творится в головах у этих людей. Дибала — отличный нападающий. Как говорят в Португалии, дверь для него всегда открыта».