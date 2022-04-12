Будущее Кударадо в «Ювентусе» остается неопределенным

В течение последних нескольких недель руководство «Ювентуса» вело переговоры с игроками, у которых истекают контракты.

В то время как будущее Пауло Дибалы уже решено (аргентинец покидает клуб в конце сезона), четырем его товарищам по команде еще предстоит узнать свою судьбу. В список входят Маттиа Перин, Федерико Бернардески, Маттиа Де Шильо и Хуан Куадрадо.

Что касается последнего, то большинство наблюдателей поначалу считали его пребывание в Турине предрешенным, поскольку колумбийцу удалось добиться условий продления контракта.

Однако La Gazzetta dello Sport утверждает обратное. После его 40-го матча в сезоне против «Кальяри» был активирован пункт об автоматическом продлении, который, по сути, позволит ему оставаться в клубе до 2023 года.

Но независимо от этого пункта, две стороны вели переговоры, чтобы прийти к соглашению на более длительный срок, который мог достигать двух лет, с возможностью продления на третий год.

Тем не менее, бьянконери настаивают на снижении заработной платы Куадрадо, что могло побудить его начать поиски в другом месте.