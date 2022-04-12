Андреа Бардзальи хвалит Кьеллини на фоне слухов о том, что он может скоро завершить карьеру

Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Барцальи похвалил Джорджио Кьеллини на фоне сообщений о том, что защитник может покинуть «бьянконери» в конце этого сезона.

У Кьеллини контракт с клубом до 2023 года, но теперь, когда Италия не смогла пройти квалификацию на следующий чемпионат мира, он может решить досрочно завершить игровую карьеру.

Барцальи был его товарищем в «Ювентусе», и он может сказать о защитнике только хорошее.

«На поле игра идет превосходно, и он это знает, потому что он действительно исключительный защитник и знает, что делать»,- заявил Бардзальи DAZN.

«Он такой умный человек, он очень хорошо умеет управлять собой и поэтому очень хорошо понимает, что ему делать».