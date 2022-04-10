Бывший врач «Ювентуса» советует с осторожностью отнестись к подписанию Дзаньоло

Фабрицио Тенконе работал клубным врачом "Ювентуса" с 1993 по 2016 год. В интервью для Tuttosport, Тенконе рассказал о том, какие риски туринскому клубу нужно будет учитывать при вероятном подписании Николо Дзаньоло.

"Финансовые вложения - это то, за что, очевидно, отвечают руководители, а вот задача врача - оценить текущее состояние здоровья игрока и попытаться спрогнозировать его будущее, - рассказывает Тенконе.

Если бы я был клубным врачом, то провёл бы очень детальное обследование, потому что всё всегда начинается с мануального осмотра, а дальше требуется серия специфических тестов, рентген, МРТ коленей и, конечно, серия тестов, цель которых - определить как быстро могут восстанавливаться ноги игрока. Кроме того, существует очень важный и инновационный тест под названием "анализ движений", который позволяет помочь, есть ли у игрока какие-то двигательные стратегии, что может увеличить риск повреждения коленей.

Честно говоря, сейчас нельзя назвать точный процент риска получения травмы в третий раз. Наука говорит, что после травмы крестообразной связки вероятность того, что такая же травма произойдёт на том же или другом колене - примерно 15-20%. У молодых игроком до 20 лет этот процент составляет примерно 25-30%. Но нет научных доказательств, которые могли бы дать точный ответ по вероятности получения травмы в третий раз.

Игрок молодой, сильный духом, он хорошо перенёс вторую операцию. Я не сомневаюсь в упорстве Дзаньоло. Я бы порекомендовал клубу продолжить... проводить медицинские осмотры. Невозможно заявить, что у него нет таланта. Мы знаем о случаях, когда игроки полностью восстанавливались после аналогичных травм, и Дзаньоло тут заслуживает особого внимания".