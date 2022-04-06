Текущий сезон может стать последним для Бернардески в «Юве»

Скорее всего Федерико Бернардески проводит свой последний сезон за «Ювентус».

Победитель Евро-2020 в последние несколько сезонов был всего лишь членом команды на стадионе «Альянц», но он преданный своему делу игрок.

Ранее «Юве» пытался отдать его в аренду, но он всегда оставался в клубе.

Летом Федерико станет свободным агентом, и это решающие недели в его карьере в «Ювентусе», поскольку это могут быть его последние матчи за клуб.

Вопреки некоторым сообщениям о том, что он получил предложение о контракте, по которому ему платят меньше, чем сейчас, TuttoJuve сообщает , что клуб не предлагал ему новую сделку и, вероятно, не будет.