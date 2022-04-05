Кассано нападает на Аллегри: «Он больше не разговаривает со мной, он провалил все свои цели»

"Аллегри со мной не разговаривает и больше не пишет, возможно обиделся.
Он боится, что его уволят, потому что в этом году он провалил все задания. У него остались только Кубок Италии и четвертое место. После такого результата с «Вильярреалом» я бы пошел к Аньелли, чтобы расторгнуть контракт».
Bianconero.com сообщает о заявлениях Кассано, который жестко атакует «Ювентус» и тренера Массимилиано Аллегри на «Bobo TV».
Вопреки тому, что говорит Кассано, «Ювентус» — команда в стадии строительства, поэтому четвертое место — настоящая цель в этом году. Со следующего сезона они будут бороться за скудетто, которого не было с 2020 года.
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