Туринская Старушка
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Кассано нападает на Аллегри: «Он больше не разговаривает со мной, он провалил все свои цели»

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Антонио Кассано Антонио Кассано
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"Аллегри со мной не разговаривает и больше не пишет, возможно обиделся.

Он боится, что его уволят, потому что в этом году он провалил все задания. У него остались только Кубок Италии и четвертое место. После такого результата с «Вильярреалом» я бы пошел к Аньелли, чтобы расторгнуть контракт».

Bianconero.com сообщает о заявлениях Кассано, который жестко атакует «Ювентус» и тренера Массимилиано Аллегри на «Bobo TV».

Вопреки тому, что говорит Кассано, «Ювентус» — команда в стадии строительства, поэтому четвертое место — настоящая цель в этом году. Со следующего сезона они будут бороться за скудетто, которого не было с 2020 года.

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