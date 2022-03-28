Большое интервью с Мехди Бенатия

Редакция TuttoJuve.com взяла интервью у бывшего защитника «Ювентуса» Мехди Бенатия, в котором игрок поделился мнением о последних клубных событиях.

– Как проходит жизнь без футбола? Расскажи, чем занимаешься сейчас.

«Жизнь без футбола особенная, потому что двадцать лет я только этим и занимался. Теперь я встаю по утрам без будильника, не хожу на тренировки и не готовлюсь к матчам. Приоритеты изменились, сейчас у меня нет никаких обязательств. Сейчас могу заниматься тем, чего не мог делать раньше, мне это нравится. Сейчас я занимаюсь проектами в сфере недвижимости и своей академией, которую открыл для детей, которые хотят заниматься этим видом спорта»

.- Сейчас ты много чем занимаешься, всего несколько дней назад мы читали о вашем цифровом проекте NFT. Расскажи об этом подробнее?

«Я работаю над этим долгое время, это мир завтрашнего дня. Безусловно, это главный проект 2022 года. Я многое вложил в эту деятельность, скоро сможем объявить некоторые новости, но пока большего назвать не могу».

– Ты хочешь остаться в мире футбола. Возможно, продолжить карьеру в качестве тренера или агента.

«Да, я останусь в мире футбола. Не могу представить себя вдали от этого мира, я отдал всю свою жизнь этому виду спорта. В последнее время я посетил несколько клубов Европы, например «Ювентус», и встретился со многими друзьями. Хочу попробовать себя в качестве агента, потому что хочу помочь энергичным и целеустремлённым ребятам выйти на самый высокий уровень».

– Назови твой лучший и худший опыт в карьере.

«У меня было много впечатлений, трудно назвать самый прекрасный из них. Во Франции был период, когда я буквально перезапустил свою карьеру. Тогда Италия была мечтой, ради которой я жил. В «Удинезе» ко мне относились как к сыну, именно там мне позволили стать настоящим игроком. В «Роме» меня очень хорошо приняли болельщики с самого первого дня, и я могу лишь поблагодарить Сабатини, Массару и всех тех, кто поддерживал меня».

– В то время ты считался одним из сильнейших защитников в Европе.

«Я всегда выкладывался по максимуму в каждом клубе, в котором играл. Потом была «Бавария», и всё немного усложнилось из-за травм. Мне так и не удалось полностью адаптироваться к Германии. Тем не менее, клуб всегда поддерживал меня. Наверное, самым ужасным был опыт в «Лорьяне», я был совсем молод и мало играл. Тогда же я порвал свои кресты. Ничего положительного о том сезоне вспомнить не могу».

– Переходим к теме «Ювентуса», и сразу к делу: как ты отнёсся к новости о том, что контракт Дибалы не будет продлён?

«Честно говоря, я этого не ожидал. Пауло для меня – это «Ювентус», в последние годы он всегда был в центре проекта в качестве «10-ки», главный нападающий и капитан в отсутствии Джорджио. Он всегда любил «Ювентус». К сожалению, у него были и взлёты, и падения с клубом, и именно это повлияло на окончательное решение. Мне очень жаль, потому что я хотел видеть Дибу здесь, в Турине».

– Куда поедет твой друг Пауло? Останется ли он в Италии или попытается получить заграничный опыт?

«Я вижу Пауло только в «Ювентусе» и только в Италии, никак не в других клубах. Сейчас это топ-игрок, поэтому у него есть возможность перебраться в Испанию, Францию, Германию. В этом нет никаких сомнений. Он преуспеет в любой команде. Желаю ему принять правильное решение. Он настоящий друг, я его очень люблю».

– «Ювентус» наверняка изменится после следующего трансферного рынка. Приоритетом здесь выглядит задача найти замену Дибале, а также покупка сильного полузащитника. Газеты говорят о Салахе, Дзаньоло и других игроках. Какие у тебя есть идеи на этот счёт?

«Безусловно, нужно топовый игрок. Замена Дибы на Салаха – это просто отличная идея, но мне кажется, что это будет очень сложно. «Ювентус» может вернуть его в Италию. Что касается Дзаньоло, то ему не повезло с травмами, но его талант очевиден. У него крепкие ноги и отличная техника. Чем-то он мне напоминает Кака, он действительно способен стать феноменом»

– Как ты думаешь, может ли Дзаньоло перебраться в «Ювентус»?

«Я бы хотел, чтобы он остался в «Роме», где станет главным игроком».

– Кто главный кандидат в линию полузащиты?

«Я читал о том, что вновь упоминается Поль Погба. Его выдающиеся качества признаны всеми во всём мире, поэтому нет необходимости в том, чтобы его представлять. Кроме того, он влюблён в «Ювентус». Он должен вновь надеть чёрно-белую футболку, это было бы отличным решением».

– Мы часто говорим о защитниках, а также других позициях на поле. Сейчас слишком много имён связывают с «Бьянконери». Кого вы порекомендуете? Кого из защитников вы бы хотели видеть в команде?

«Рюдигер способен наладить оборону «Ювентуса» на следующие пять лет, они с де Лигтом будут идеальной парой. Могу рассказать о нём историю: это случилось, когда я играл за «Баварию», я получил травму и стрибун смотрел матч своей команды со «Штутгартом». Помню, как написал Беккаччоли, что им нужно понаблюдать за одним мощным защитником. Возможно, его переход в «Рому» был и моей заслугой, никогда об этом не задумывался. Рюдигер хорошо выступал за «Джаллоросси» и продолжил расти в «Челси», он способен играть обеими ногами. Я был бы счастлив, если бы он оказался в Турине».

– Сейчас «Ювентусу» нужны молодые и сильные защитники. Кьеллини и Бонуччи ведь не вечные.

«Жаль терять таких игроков, как Кьеллини и Бонуччи. Это нормально, когда с достижением определённого возраста, пропадает возможность играть на прежнем уровне. Они уже стали историей «Ювентуса». Джорджио полностью меняет облик команды, если находится на поле. Это человек «Ювентуса», и мне нетерпится увидеть его в качестве тренера. Он идеально подходит для этой роли, благодаря своим чертам и знаниям».

– Вылет из Лиги чемпионов стал настоящим шоком, но теперь у команды есть два месяца, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Каково твоё обобщённое мнение о команде?

«До вылета от «Вильярреала» «Ювентус» проделывал невероятную работу. Мне было жалко парней, но я знаю Аллегри и не сомневаюсь, что он сможет перезапустить команду. И это было видно по игре с «Салернитаной». Думаю, они будут непротив завоевания Кубка Италии, потому что это минимум для такой команды, как «Ювентус».

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