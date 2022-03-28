Бонуччи уходит из сборной? Защитник «Ювентуса» ответил после неудачной попытки попасть в Катар

«Я не знаю, что будет делать Кьеллини, что произойдет. Со своей стороны могу сказать, что есть желание продолжать быть примером и ориентиром для многих молодых людей, которые находятся в команде и будут присоединяться к ней», – отметил Леонардо Бонуччи на пресс-конференции накануне матча с Турцией.

«48 часов после поражения были действительно трудными, группа, которая сделала энтузиазм своей силой, оказалась безмолвной».

«Мы пытались меньше драматизировать, говоря парням, что они молоды и им предстоит много сыграть на чемпионатах мира».