У «Юве» есть два кандидата на замену Артура

Трансфер Артур в «Ювентус» оказался провалом, особенно с учетом того, что клуб обменял опытного Миралема Пьянича на бразильца.

Последние два сезона Артур провел в клубе при разных тренерах, но его плохая форма оставалась неизменной.

Полузащитник был одним из лучших игроков в Южной Америке, когда играл за «Гремио», а также в «Барселоне». Тем не менее, этот может стать последним для него на стадионе «Альянц».

Его связывали с переходом в «Арсенал» в зимнее трансферное окно, но этого не произошло, и Артур остался в Турине.

Но «Ювентус» уже готовится к его уходу, и Calciomercato сообщает, что у них уже есть два игрока, которые заменят его. Клуб нацелен на Леандро Паредеса из «ПСЖ» и Жоржиньо из «Челси».