Рюдигер просит слишком многого, «Ювентус» меняет свою цель: усиление для защиты может прийти из Бундеслиги

Как недавно сообщалось, запросы Рюдигера слишком высоки и, следовательно, неприемлемы для «Ювентуса» (футболист хочет контракт на 10 миллионов евро за сезон и бонус в размере 30 миллионов евро).

«Ювентус» меняет цель. Как сообщает Tuttosport, бьянконери интересуются Мануэлем Аканжи, 26-летним швейцарским защитником дортмундской «Боруссии».

Срок действия контракта Аканджи с немецким клубом истекает в 2023 году, и, похоже, он не планирует продлевать его. Дортмундцы не допустят потери игрока бесплатно.

Аканджи в сезоне 2021\22 провел за «Боруссию» 29 матчей, в том числе 19 в Бундеслиге.