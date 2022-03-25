Агент Деяна Кулусевски будет допрошен прокуратурой Турина

Алессандро Луччи, агент Леонардо Бонуччи, Хуана Куадрадо и Деяна Кулусевски, будет допрошен прокуратурой города Турин в рамках расследования о возможных финансовых махинациях "Ювентуса".В начале этой недели сотрудники Финансовой гвардии посетили офис штаб-квартиры "World Soccer Agency", которая принадлежит Алессандро Луччи, агенту Бонуччи, Куадрадо, Маттиа Перина и бывшего нападающего "Ювентуса" Деяна Кулусевски, который в январе перешёл в "Тоттенхэм".По данным La Gazzetta dello Sport, Луччи помог «Ювентусу» заключить частные соглашения с некоторыми футболистами. Агент уже получил звонок из прокуратуры и будет допрошен в ближайшие дни.

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