«Нужно уметь перевернуть страницу»: Блез Матюиди о решении «Юве» не продлевать контракт с Дибалой

Блез Матюиди прокомментировал в интервью для издания La Gazzetta dello Sport решение "Ювентуса" не продлевать контракт с Пауло Дибалой:"У меня с ним прекрасные отношения, я слышал последние новости, но пока не было возможности поговорить об этом с ним. Он великолепный человек, а также прекрасный игрок, и я очень удивлён, потому что думаю, что "Ювентусу" будет нелегко заменить его и найти другого игрока его уровня: в последние годы он делал просто фантастические вещи, болельщики это понимают.

Они любят его и никогда не забудут. Я уверен, что он найдёт себе клуб, который позволит ему продолжать расти и развиваться. Единственное объяснение заключается в том, что "Ювентус" решил обновить команду. Да, это трудно принять, но в таких ситуациях нужно уметь перевернуть страницу".

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