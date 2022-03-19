Кассано винит Аллегри и Арривабене в вылете «Ювентуса» из Лиги Чемпионов

На фоне злоключений «Ювентуса» в Лиге Чемпионов Антонио Кассано, несомненно, собирался резко атаковать руководство «бьянконери».

После тяжелого поражения «Старой синьоры» от «Вильярреала» бывший нападающий назвал Макса Аллегри главным виновником вылета команды из Лиги чемпионов.

Бывший игрок «Ромы» и «Мадрида» говорит, что босса «Ювентуса» переиграл его коллега Унаи Эмери.

Однако тренер не единственный, кто подвергся резкой критике со стороны Кассано, он нашел несколько слов и для генерального директора клуба Маурицио Арривабене.

«Я не согласен с тем, что первый тайм был хорошим. У «Ювентуса» было три сенсационных голевых момента, но у него не было отличного первого тайма, потому что именно Эмери впустил их в игру», — сказал Кассано во время своего появления на канале Bobo TV.

«Арривабене говорит, что трехлетняя программа не изменилась ни на миллиметр, но о чем она? Это корпоративная некомпетентность. Раньше он делал автомобили, а теперь посвятил себя футболу».

«С Кокленом и Морено Эмери переиграл Аллегри, который сказал: «Сохраняйте спокойствие». Но какое спокойствие? «Ювентус» был в три раза сильнее «Вильярреала». После пропущенного первого гола игра была окончена. «Ювентус» даже с Ваховичем никогда не играл хорошо».

«Это кровавая баня. Если вы финишируете вторым и выиграете Кубок Италии, вы все равно хуже, чем ваши предшественники. Макс убежден, что он сильнее, но Пирло заслужил шанс», — заключил Кассано.