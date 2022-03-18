«Меня поразили Пьянич и Игуаин»: Раноккиа рассказывает о своей первой тренировке с «Ювентусом»

Юный представитель «Ювентуса» Филиппо Раноккия рассказал о своей первой тренировке со основной командой клуба и двух игроках, которые поразили его.

Этот сезон Раноккия проводит в аренде в «Виченце» в рамках своего плана развития, и все идет хорошо. Он сыграл более 20 матчей в Серии B, он надеется, что произвел впечатление на Макса Аллегри, чтобы хотя бы получить место в составе «Ювентуса» на предсезонке летом.

Маурицио Сарри был первым тренером «Бьянконери», который вызвал его на тренировку основной команды в 2019 году.

В то время в «Ювентусе» играли такие футболисты, как Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин и Миралем Пьянич.

Молодой полузащитник сказал Calciomercato: «Я помню первую тренировку. Это был год Сарри, и первая команда только что провела матч, поэтому к тренировке присоединились молодые игроки».

«За исключением Роналду, было бы очевидно упомянуть его, меня поразили Пьянич и Игуаин, две природные силы. Феноменальные. Они меня заворожили. Оба спокойные, легкие в общении».

«Они помогали всем парням, которые ходили тренироваться и играть за первую команду. Они всегда говорил мне тренироваться по максимуму и показывать лучший уровень тренеру и товарищам по команде, всегда прислушиваясь к тем, у кого больше опыта».