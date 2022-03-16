Локателли говорит, что именно менталитет делает «Ювентус» уникальным

Мануэль Локателли сделал огромный шаг вперед, перейдя из «Сассуоло» в «Ювентус» прошлым летом.

После потрясающего Евро-2020 со сборной Италии «Ювентус» подписал его у «черно-зеленых».

Сейчас Локателли ключевой игрок клуба, и с тех пор, как он перешел в Турин, он был игроком «основы».

Полузащитник готовится помочь «Ювентусу» обыграть «Вильярреал» сегодня вечером в Лиге чемпионов, но будучи выходцем из гораздо более скромной команды, Мануэль признает, что был ошеломлен менталитетом «Ювентуса», когда присоединился к клубу.

«Мы сделали большой шаг вперед, как команда, нам очень хорошо вместе, нас многое объединяет. Поначалу у нас были некоторые трудности, но сейчас все иначе, мы сильно выросли и очень этому рады. Меня поразил менталитет этой команды. Это то, что проникает в тебя, когда ты приезжаешь в «Ювентус» – это уникальный менталитет».