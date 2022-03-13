Альваро Мората: «Если покину команду летом...»

Альваро Мората отметился дублем в матче против "Сампдории" и признался, что Массимилиано Аллегри возродил в нём уверенность в себе, однако будущее игрока находится не в его руках:

"У меня был разговор с тренером в самом начале сезона. Если тренер верит в вас, то это что-то значит, потому что всем нам хочется услышать такие слова, которые вселяют в вас уверенность и подпитывают желание работать еще усерднее. Я счастлив, потому что теперь команда обрела единство и дух самопожертвования. Это совсем иная атмосфера, не то, что было в начале сезона.

Моё будущее зависит не от меня. Если я не смогу остаться в команде на следующий сезон, то всё равно останусь самым большим болельщиком "Ювентуса". Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионский титул. Мы - "Юве", это был несколько странный год, но в Серии А и Лиге чемпионов может произойти что угодно. "Ювентус" - одна из лучших команд в мире, поэтому я горжусь тем, что нахожусь здесь, и счастлив сыграть любую роль, о которой меня попросят".

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