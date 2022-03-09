«Ювентус» присоединился к «Аталанте» в борьбе за полузащитника Серии А

«Ювентус» столкнётся с конкуренцией со стороны «Аталанты» в борьбе за Недима Байрами.

Звезда «Эмполи» в отличной форме в этом сезоне, и теперь на него нацелены несколько топ-клубов.

Calciomercato.it утверждает, что «Ювентус» следит за ним, и он может быть одним из молодых игроков, которые переедут в Турин в конце этого сезона. Но и «Аталанта» видит в албанце идеальную замену Руслану Малиновскому, который может покинуть клуб летом.

«Юве» пополняет свою команду лучшими молодыми талантами, а 23-летний Байрами — один из них.

Поскольку им интересуется все больше клубов, "бьянконери" должны быть готовы потратить много денег на его подписание.