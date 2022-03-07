«Юве» предстоит борьба с двумя клубами АПЛ за Николо Дзаньоло

В последнее время появляется все больше слухов о связи Николо Дзаньоло с «Ювентусом».

Футболист пропустил большую часть матчей в последних двух сезонах из-за травм передней крестообразной связки.

К счастью, итальянец снова здоров и снова стал опорой «Ромы».

Контракт связывает Дзаньоло со столичной командой до 2024 года, но он, похоже, не желает его продлевать.

Более того, Джаллоросси могут продать его этим летом, чтобы сбалансировать зарплатную ведомость.

«Ювентус» внимательно следит за ситуацией Дзаньоло, но является не единственным клубом, заинтересованным в футболисте.

Согласно Calciomercato, «бьянконери» столкнутся с конкуренцией со стороны двух клубов Премьер-лиги: недавно разбогатевшего «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

«Шпоры» активны в итальянском чемпионате с приходом бывшего директора «Ювентуса», клуб уже подписал таких игроков, как Кристиан Ромеро, Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур.